شكرا لقرائتكم خبر عن وائل حمدى: تجربة فيلم 6 أيام صادقة وتخيلت ملامح آيه سماحة لشخصية البطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار السيناريست وائل حمدى فى تصريحات خاصة عن فيلم 6 أيام بالتزامن مع طرحه أمس 15 يناير الجارى قائلا:" عملت على الفيلم حوالى 4 شهور، حيث بدأنا التحضير فى أبريل، وبدأنا تصوير فى أكتوبر، وفى الغالب أقوم بكتابة أعمالى فى هذه المدة دائما مع حساب عدد الأيام، وسير المشروع هذه المرة كانت سريعة، لأن جميع الأطراف كانت مستعدة للتنفيذ سواء المخرج أو الأبطال أو شركة الإنتاج".

وتابع وائل قائلا:" يمكننى وصف تجربة فيلم 6 أيام أنها صادقة، من جميع الأطراف".

وأضاف وائل قائلا:" أثناء كتابتى لفيلم 6 أيام، كنت أتخيل ملامح مثل آيه سماحة، الشعر الأسود، لون البشرة، ومع ترشيحها تأكدت من أنها الاختيار المناسب للشخصية، لأنها عكس ملامح مالك صاحب الشعر والبشرة الفاتح لونهما".

فيلم 6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان، وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟