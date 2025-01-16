شكرا لقرائتكم خبر عن ماما نونة أم الدراما المصرية..تاريخ طويل من العطاء..ذكرى ميلاد كريمة مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس الموافق 16 يناير ذكرى ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار الشهيرة بأم الدراما المصرية " ماما نونة " التى تعتبر تاريخ كبير في العطاء الفني ، بأدوارها البسيطة دخلت قلوب كل الجماهير في الوطن العربى تميزت بصوتها الدافئ وملامحها المصرية الأصيلة تجعلك دائما تشعر وكأنها من أسرتك.

شكلت الفنانة كريمة مختار ثنائى مميز مع الفنان فريد شوقى "وحش الشاشة"، فقد جسدت أمامه في أغلب الأعمال دور زوجته، حيث اشترك الثنائى في 16 عملا فنيا متنوع بين السينما والدراما والمسرح، وروت الراحلة في لقاء مع الفنانة صفاء أبو السعود عن طلب غريب طلبه منها الفنان الراحل فريد شوقي، حيث طلب منها في إحدى المرات تجسيد دور والدته في عمل يروى قصة حياته، ولكنه سأل الماكير أولا عن المدة الزمنية التي سيستغرقها في مكياج كريمة مختار ليخبره الماكير بأنه سيستغرق 4 ساعات، فتراجع فريد شوقى عن الأمر لصعوبة أن يظل الفنان في مرحلة المكياج لهذه المدة الكبير.

حصلت كريمة مختار على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها عملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال، واشتُهرت كصوت إذاعي، وبعد ذلك قدمت العديد من المسلسلات الإذاعية في تلك الفترة، منها: "أدهم الشرقاوي، أبو الحسن العبيط، الأستاذ حلياط، المليونير الفقير، والعسل المر" وغيرها.

تزوجت من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964، وانطلقت بعد ذلك وشاركت في العديد الأفلام السينمائية كان من بينها أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"الليلة الموعودة"، و"سعد اليتيم"، و"الفرح"، و"ساعة ونص" و"وبالوالدين إحسانا" و"أميرة حبي أنا".