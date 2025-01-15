“نتفليكس” تعرض فيلم “من وراء الموج” لـ نادين لبكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت منصة “نتفليكس” عرض أحدث أفلامها “من وراء الموج”، الذي تشارك في بطولته اللبنانية نادين لبكي، الأسبوع المقبل.

وكشفت المنصة أنه من المقرر تن يتم العرض في 24 الشهر الجاري.

وتجمع أحداث الفيلم بين الغموض والتشويق، حيث يجد الزوجان ياسمين (نادين لبكي) ونبيل (زياد بكري) نفسيهما عالقين على جزيرة ساحرة مع ولديهما، آدم (زين الرافعي) وجنا (ريمان الرافعي)، ومع انقطاعهم عن العالم الخارجي وفقدان أي وسيلة للاتصال أو النجاة، تتلاشى آمال الأسرة الصغيرة يومًا بعد يوم.

ووسط صراعهم للبقاء، يحمل كل من ياسمين ونبيل سرًا دفينًا يسعيان لإخفائه عن ابنتهما الصغيرة جنا، لكن الضغوط تبدأ بالكشف عن التشققات في الصورة المثالية التي يحاولان الحفاظ عليها.

ومع تصاعد التحديات والخسائر المتكررة، تخضع روابط الأسرة لاختبار صعب يكشف مدى قوتها في وجه الأزمات.