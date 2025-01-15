باسكال مشعلاني تعود بأغنية مصرية جديدة: “اتهرينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحت عنوان «اتهرينا»، من ألحان محمد شحاتة، وتوزيع الموسيقى صبرى، وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

كما طرحت مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، أغنية تحمل اسم «استنى» باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعي بعد أغنية «اتعذبت كفاية»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية، وهي من كلمات وألحان رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.

وطرحت أيضًا منذ فترة أحدث أغانيها التي تحمل اسم «دخيلو الله»، من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهي أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.