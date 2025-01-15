استعدادات وتحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم بباريس

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تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تلبى الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية دعوة مسرح فيلهارمونى دو باريس لإحياء احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

يقام الحفل بإشراف رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية أمانى سعيد يوم 2 فبراير المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً فى قاعة Pierre Boulet القاعة الكبرى فى فيلهارمونى دو باريس، وتحييه نجمتا الأوبرا الفنانة رحاب عمر والفنانة إيمان عبد الغنى، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام .

جدير بالذكر أن تذاكر الحفل قد نفدت بمجرد الإعلان عنه، وفتح مسرح فيلهارمونى دو باريس قائمة الانتظار للجمهور الذى يطالب بمقاعد إضافية، كما تقرر بث الحفل مباشر على موقعه الإلكترونى الخاص.



الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا



تحضيرات الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم بباريس



الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم بباريس