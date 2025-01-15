شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مبكر بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بحضور هادى الباجورى وبدرية طلبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ كل من المخرج هادي الباجوري والفنانة بدرية طلبة، النجمة ياسمين عبد العزيز الاحتفال بعيد ميلادها، الذى يحل غداً الخميس 16 يناير، حيث أحضرا تورتة وقاما بغناء أغنية عيد الميلاد، وهو الأمر الذى أسعدها.

وتستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.