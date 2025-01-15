Joy Awards 2025.. أربعة نجوم يتنافسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الترفيهي الأبرز في العالم العربي، حفل joy awards لعام 2025، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير ؛ للاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويشهد الحفل منافسة 4 نجوم على جائزة أفضل ممثل في فيلم.

صهيب قدس عن دوره في فيلم "أحلام العصر"

دخل الفنان السعودي صهيب قدس القائمة النهائية للفنانين المتنافسين على جائزة أفضل ممثل في فيلم خلال حفل توزيع جوائز joy awards وذلك عن دوره في فيلم "أحلام العصر" الذي تم عرضه في شهر مايو من عام 2024، وشارك في بطولة الفيلم كلُ من نور الخضراء، فاطمة البنوي، حكيم جمعة، وعدد من المواهب السعودية الأخرى.

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تدور أحداث فيلم "أحلام العصر" حول نجم كرة قدم متقاعد، سيء السمعة ومضطهد إعلامياً، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام على بوابة التواصل الاجتماعي من جميع مَن ظلمه، حيث يجدان فرصةً سانحةً للعمل مع أشهر وكلاء أعمال للمشاهير في المنطقة، ويعملون معاً على تسويق أضخم المشاريع العقارية التي تزيد من أطماعهم وتورطهم، وكلما غاصا في حلم الشهرة والنجومية، زادت مشاركتهما.

أحمد عز عن دوره في فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

الفنان أحمد عز من أبرز الأسماء المرشحة لجوائز هذا العام في حفل joy awards، حيث ينافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم عن دوره في "ولاد رزق 3 – القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وحقق إيراداتٍ قياسية في شباك التذاكر، بوصوله إلى 260 مليون جنيه في مصر؛ إضافة إلى تصدُّره أعلى الأفلام العربية تحقيقاً للإيرادات في السعودية خلال عام 2024.

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فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمدالرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، فيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان. وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations. وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios. بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

هشام ماجد عن دوره في فيلم "إكس مراتي"

الفنان هشام ماجد أيضاً يتواجد في قائمة المتنافسين على جائزة أفضل ممثل في فيلم، وذلك عن دوره في "إكس مراتي" الذي تم عرضه في موسم صيف 2024 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر في مصر والسعودية، وجسد هشام ماجد خلال أحداثه شخصية دكتور نفسي، وشارك في بطولته محمد ممدوح وأمينة خليل، والفيلم من إخراج معتز التوني.

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تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" حول الطبيب النفسي يوسف الذي يقدم استشارات للسجناء، بجانب عمله بعيادته، ويقابل طه، السجين الذي على وشك الخروج لحسن سيرته وسلوكه رغم تاريخه الإجرامي الطويل المليء بالعنف، تنمو علاقة صداقة غير متوازنة بين الشخصيتين، على إثرها يكتشف يوسف أن زوجته سحر كانت الزوجة السابقة لطه قبل أن تنفصل عنه بعد سجنه.

فيصل العيسى عن دوره في فيلم "شباب البومب"

الفنان السعودي فيصل العيسى يدخل المنافسة على جائزة أفضل ممثل في فيلم خلال حفل توزيع جوائز joy awards وذلك عن دوره في فيلم "شباب البومب" الذي تصدر بطولته، وانطلق في دور السينما يوم 11 أبريل عام 2024، وجسد فيصل خلاله شخصية "عامر" الذي يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية؛ مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة.

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فيلم "شباب البومب" بطولة: فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبد العزيز برناوي، نوَّاف العبد الله، وعلياء محمد. مع عدد كبير من ضيوف الشرف، مثل: محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي. والعمل فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبد الله الوليدي. وهو من إخراج الأمريكي يول كاسي.



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