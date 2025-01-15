رنا سماحة في أول ظهور لها بعد انفصالها: أشكر كل من دعمني في الفترة الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - ظهرت الفنانة رنا سماحة للمرة الأولى بعد انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، خلال برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمنى بدراوي على قناة النهار، لتتحدث عن أسباب الانفصال، بعدما تصدرت «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي. رنا سماحة تتحدث عن تفاصيل انفصالها لأول مرة وعلقت رنا سماحة على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن ضربها وتعرضها للخيانة من الملحن سامر أبو طالب قائلة: «تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة، ولكن الصحيح فقط أنني رفعت قضية خلع، ونجحت في حكم المحكمة، وشعرت بالضيق الشديد بسبب انتشار الشائعات»، ووجهت الشكر للمحامي الخاص بها.

وأشارت رنا سماحة إلى أنها حالياً تعيش مع عائلتها بعد أن خرجت من منزلها معلقة بقولها: «قاعدة عند أمي وهرجع بيتي أكيد قريب إن شاء الله»، وعن ردود الفعل حول انفصالها عن زوجها قالت: «قرأت كمية شائعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ لذلك قررت الخروج للرد عليها، فأنا بخير، ولكن تم الانفصال بيني وبين والد ابني بسبب مشاكل خاصة بسبب الخلافات وعدم التفاهم بيننا مؤكدة على قرارها النهائي في عدم العودة لطليقها من جديد". رنا سماحة: ابني مالك بالنسبة لي هو الحياة وبشأن علاقتها بابنها مالك قالت، «مالك بالنسبة لي هو الحياة، ولم أندم لحظة على قرار إنجابي له، فهو مكسبي الوحيد في تجربة الزواج، وبعد إنجابه أُصِبْتُ باكتئاب ما بعد الولادة، وكنت أخاف ألمسه، وعندما أقترب منه أبكي، ولكن تعودت مع الوقت، وأخاف من المستقبل على ابني مالك، وأنا بشكل عام ضد التربية الإيجابية».



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وتابعت رنا سماحة حديثها قائلة: "أذهب حالياً لدكتور نفسي، حتى تمر تلك الفترة بسلام، وحتى أستطيع أن أعيش بسلام"، ووجهت رنا سماحة الشكر لكل من دعمها في الفترة الأخيرة ووقف بجوارها في أزمتها. رنا سماحة والحديث عن بدايتها الفنية كما تحدثت رنا سماحة عن بداية مشوارها الفني في مرحلة الطفولة قائلة: "كنت طفلة لمضة اجتماعية، وكنت مجتهدة دراسياً، كنت أغني لفترة طويلة بعيداً عن من حولي، حتى جاء حفل عيد الأم في المدرسة، وجاءت لي الشجاعة بالغناء، فمن الممكن أن يكون صوتي جيداً، وفوجئت برد الفعل، فقد قمت بالغناء في المدرسة، وظلت الموهبة بداخلي، ولكن والدتي كانت ترفض الغناء، وكانت تريد التركيز في الدراسة فقط، ولكن عندما اكتشفت موهبتي بدأت في مساعدتي". تجربة ستار أكاديمي وتخوفها من التجربة وعن تجربة برامج المسابقات ستار أكاديمي قالت: "في البداية كان التخوف بداخلي، ولم أكن مقتنعة أنني أجرب، لأنني كنت أخاف من الفشل، ولكن أسرتي أقنعتني، وذهبت لمرحلة الاختبارات الأولى، ونجحت حتى دخلت في مرحلة الجد، وتعتبر محطة ستار أكاديمي من أكثر الفترات التي نضجت من خلالها بسبب الضغط الذي تعرضت له، ففكرة وإحساس أنني مراقبة من الكاميرات طوال الوقت كانت مخيفة، ولكن تدريجياً تعودت عليها».

وتحدثت عن استقبال الجمهور لها في المطار قائلة: «الصدمة الكبيرة بالنسبة لي كانت عندما استقبلني الجمهور في مطار القاهرة، كنت أنتظر تسلّم الشنطة حتى أخرج لأهلي وأشقائي، لكني خرجت وجدت مظاهرة من الحب».

وعن دخولها الوسط الفني قالت: "زينة قابلتني بالصدفة في المطار، وقالت لي أنتِ رمضان الجاي معي، وبالفعل قدمت معها في مسلسل أزمة نسب، وهو كان بداية انطلاقتي بالوسط الفني، ومسلسل جمع سالم، وقدمت عدداً من التجارب السينمائية والمسرحية".



للمزيد.. أول تعليق من رنا سماحة بعد الانفصال: لا أعرف اليأس رنا سماحة توجه رسالة لـ رامي صبري وتبكي بسبب محمد رحيم ودخلت رنا سماحة في نوبة بكاء شديدة خلال حديثها عن الملحن محمد رحيم قائلة: "موته كان صدمة كبيرة بالنسبة لي، فهو ملحن عظيم، وعمل مع كبار النجوم، ربنا يرحمه ويصبر أهله".

كما وجهت رسالة خاصة للفنان رامي صبري قائلة: "تدخل من أجل الصلح بيني وبين طليقي، ولكني رفضت ذلك وشكرته، فهو فنان له قيمة كبيرة وله كل الاحترام مني»، وأشارت إلى أنها من محبي الفنان تامر حسني وأغانيه".

وعن صلة قرابتها بكوكب الشرق قالت: "بالفعل أم كلثوم هي عمة والدتها، ولكني دائماً لا أفضل قول ذلك بسبب أنني أرفض الربط والمقارنة".



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