رامي صبري ينشر كواليس تصوير أغنية فعلاً مبيتنسيش... كيف كانت الأجواء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - كشف الفنان رامي صبري عن كواليس الدويتو الغنائي "فعلاً مابيتنسيش" الذي جمعه بالفنان تامر حسني، من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحته على "إنستغرام"، ظهر فيه من خلاله برفقة تامر وهما يغنيان إحدى أغاني الأخير الشهيرة، وهي "نور عيني" في أجواء كان عنوانها الرئيسي البهجة والفرحة.
وجاء التعليق الذي أرفقه الفنان رامي صبري بالصورة كالتالي: "العلاقة لما تكون مبنية على الحب والأخوة والثقة وده كمان يكون في عمل فني لازم تكون الروح كده، من أحلى الأجواء في تصوير أغنية".
وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين... وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا... أناني كنت وهو كان باقي عليَّ، أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا... فعلاً مبيتنسيش".
يمكنكم قراءة ...أحدثهم دويتو فعلاً مبيتنسيش: كيف غنى تامر حسني مع هؤلاء المطربين؟
وخلال اليومين الماضيين أحيا النجم رامي صبري حفلاً غنائياً حضره أكثر من 10 آلاف شخص للاستماع لأغاني مطربهم المفضل، هذا الأمر أدخل "صبري" في حالة من الفرحة والسعادة، دفعته لنشر مجموعة صور من هذا الحفل، معلقاً: "أكثر من 10 آلاف شخص حضر أمس من جمهوري في حفل انتهاء موسم حفلات أوبن إير مول بمصر أم الدنيا، شكراً على الحضور الكبير والتفاعل".
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وجاء التعليق الذي أرفقه الفنان رامي صبري بالصورة كالتالي: "العلاقة لما تكون مبنية على الحب والأخوة والثقة وده كمان يكون في عمل فني لازم تكون الروح كده، من أحلى الأجواء في تصوير أغنية".
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A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8)
الكليب الغنائي "فعلاً مابيتنسيش"وحققت الأغنية المصورة " فعلاً مابيتنسيش"، والتي جاءت بتوقيع عمرو تيام ومن ألحان شادي حسن فور طرحها نسب مشاهدات مرتفعة؛ مما جعلها في صدارة قائمة الأعمال الغنائية، وجاءت أجواؤها في إطار درامي، ظهر من خلالها الثنائي تامر حسني ورامي صبري، وهما يوجهان اللوم والعتاب لنفسهما عقب تسببهما في ضياع وفقدان الحبيب بسبب سوء التقدير من جانبهما.
وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين... وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا... أناني كنت وهو كان باقي عليَّ، أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا... فعلاً مبيتنسيش".
يمكنكم قراءة ...أحدثهم دويتو فعلاً مبيتنسيش: كيف غنى تامر حسني مع هؤلاء المطربين؟
نشاط فني لـ رامي صبريعلى جانب آخر يحيي الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً يوم 7 فبراير من الشهر المقبل، داخل مصر، وسط حماس كبير من قبل محبيه وجمهوره الذين تفاعلوا مع الملصق الدعائي للحفل فور قيام "رامي" بنشره على صفحته بإنستغرام".
وخلال اليومين الماضيين أحيا النجم رامي صبري حفلاً غنائياً حضره أكثر من 10 آلاف شخص للاستماع لأغاني مطربهم المفضل، هذا الأمر أدخل "صبري" في حالة من الفرحة والسعادة، دفعته لنشر مجموعة صور من هذا الحفل، معلقاً: "أكثر من 10 آلاف شخص حضر أمس من جمهوري في حفل انتهاء موسم حفلات أوبن إير مول بمصر أم الدنيا، شكراً على الحضور الكبير والتفاعل".
https://www.instagram.com/p/DEryPk_IP6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEryPk_IP6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEryPk_IP6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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