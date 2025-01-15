2025 Joy Awards: كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع جوائز صناع الترفيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - ينتظر عدد كبير من مُتابعي وعُشاق الأعمال الفنية في الوطن العربي انطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 يوم السبت المُقبل 18 يناير الجاري، ويشهد الحفل تكريم عدد كبير من الفنانين وصُناع الترفيه في الوطن العربي، حيث يعد الحفل هو الحدث الترفيهي الأبرز في العالم العربي ويأتي من تنظيم الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.
وكان قد نشر كل من حساب Joy awards و "MBC1" عبر "إنستغرام" مقطع فيديو تضمن العديد من التحضيرات الكبيرة لإقامة الحفل وتم التعليق على مقطع الفيديو بـ: "هكذا يكون العمل على الحفل الأضخم من نوعه في العالم جوي أوورد 2025، موعدنا 18 يناير الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية".
كما نشر أيضاً رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ مقطع فيديو ظهر من خلاله الاستعدادات و التحضيرات النهائية لــحفل Joy awards2025 عبر حسابه الخاص بـ"X" وعلق عليه قائًلا: "حنا صرنا جاهزين... وأنتوا؟ .. استعدوا لمشاهدة الحفل الاستثنائي جوي اووردز 2025 .. 18 يناير".
فيما يتنافس على جائزة أفضل مُطرب عربي كل من الشامي، سيلاوي، عايض، تامر عاشور، كما يشهد الحفل أيضاً اختيار أفضل أغنية والتي تتنافس عليها أغاني "لماح" لـ عايض، "وين" لـ الشامي، "الجو" لـ ماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور.
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كما يتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم كل من "أحمد عز – ولاد رزق3: القاضية، صهيب قدس – أحلام العصر، فيصل العيسى – شباب البومب، هشام ماجد – إكس مراتي".
كما يتنافس أيضاً عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم وهُن: "خيرية أبو لبن – جرس إنذار، نور الغندور – شهر زي العسل، هنا الزاهد – فاصل من اللحظات اللذيذة، ياسمين صبري – أبو نسب".
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الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيهوخلال الفترة الحالية يتم العمل بسرعة كبيرة على إنجاز التحضيرات الأخيرة لانطلاق حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 والذي سيتم إقامته بمدينة الرياض.
وكان قد نشر كل من حساب Joy awards و "MBC1" عبر "إنستغرام" مقطع فيديو تضمن العديد من التحضيرات الكبيرة لإقامة الحفل وتم التعليق على مقطع الفيديو بـ: "هكذا يكون العمل على الحفل الأضخم من نوعه في العالم جوي أوورد 2025، موعدنا 18 يناير الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية".
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كما نشر أيضاً رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ مقطع فيديو ظهر من خلاله الاستعدادات و التحضيرات النهائية لــحفل Joy awards2025 عبر حسابه الخاص بـ"X" وعلق عليه قائًلا: "حنا صرنا جاهزين... وأنتوا؟ .. استعدوا لمشاهدة الحفل الاستثنائي جوي اووردز 2025 .. 18 يناير".
تكريم عدد من المُطربين بـ Joy awardsيشهد حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 تكريم عدد كبير من الفنانين بمُختلف المجالات الفنية ومن أبرزها الغناء، ويتنافس على جائزة أفضل مُطربة عربية كل من إليسا، أنغام، أصالة نصري، شيرين عبد الوهاب.
فيما يتنافس على جائزة أفضل مُطرب عربي كل من الشامي، سيلاوي، عايض، تامر عاشور، كما يشهد الحفل أيضاً اختيار أفضل أغنية والتي تتنافس عليها أغاني "لماح" لـ عايض، "وين" لـ الشامي، "الجو" لـ ماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور.
يمكنك قراءة: 8 مكرمين خليجيين في Joy Awards لعام 2025.. تعرفوا إليهم
السينما العربية حاضرة في حفل Joy awards 2025كما تشهد السينما العربية حضوراً قوياً بـ حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 وذلك من خلال المنافسة على عدد من الجوائز وهي جائزة أفضل فيلم والتي تتنافس عليها أفلام "إنذار جرس، رحلة 404، شباب البومب، ولاد رزق 3: القاضية".
كما يتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم كل من "أحمد عز – ولاد رزق3: القاضية، صهيب قدس – أحلام العصر، فيصل العيسى – شباب البومب، هشام ماجد – إكس مراتي".
كما يتنافس أيضاً عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم وهُن: "خيرية أبو لبن – جرس إنذار، نور الغندور – شهر زي العسل، هنا الزاهد – فاصل من اللحظات اللذيذة، ياسمين صبري – أبو نسب".
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