شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: حان الوقت إني أقدم ما يرضيني والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم محمد سعد خلال ندوته بتلفزيون الخليج 365 أن فيلمه الجديد الدشاش كان في بداية الأمر فيلما كوميديا، ولكنه شعر أنه لن يقدم جديد بهذا الشكل، وبسبب إعجابه بقصة الفيلم طلب منهم تحويله لفيلم جاد وليس كوميدي، والمشهد الوحيد الذي ترك كوميدي في الفيلم هو مشهد الخطوبة للفنان أحمد الرافعي.

وأكد سعد أنه لم يظلم نفسه من قبل ولكن الإنتاج هو من ظلمه حيث قال: الإنتاج كانت تكلفته قليلة جدا فوضعني في منطقة لا أحبها وظللت أحارب فيها كي أصل لشكل يرضيني، وكنت متعمد في كل عمل أن أقدم مشهد تراجيدي كي أوضح جزء من موهبتي، وكان من الصعب أن أحاول السيطرة على كل العناصر الإنتاجية حينها، ولكن جاءت اللحظة التي كان لابد أن أقول فيها لا.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيزوإنتاج محمد رشيدي، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



الفنان محمد سعد (1)



الفنان محمد سعد (3)



الفنان محمد سعد (5)



الفنان محمد سعد (6)



جانب من ندوة فيلم الدشاش



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سعد



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (1)



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (2)



محمد سعد في ندوة الخليج 365 (3)



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس التحرير