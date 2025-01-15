شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الدشاش تصل لـ 32 مليون جنيه في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الدشاش للنجم محمد سعد إيرادات أمس الثلاثاء، بلغت مليونا و542 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 32 مليون و470 ألف جنيه منذ بدء عرضه.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

