شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة 3.. هنا الزاهد تصدم صابرين بإيقاع ابنها في حبها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الثالثة من مسلسل إقامة جبرية الذي يتم عرضه على منصة watch it بعدما اصطحب موسى (محمد الشرنوبى) سلمى (هنا الزاهد) معه إلى منزله ليُعرفها على والدته عايدة (صابرين) التي أصيب بصدمة بمجرد رؤية سلمى مع ابنها ممسكة في يده وأن بينهما علاقة حب ورغبة ابنها في الزواج منها.

تدخل سلمى المطبخ لمقابلة عايدة وتكشف لها أنها أوقعت بابنها في حبها، وتروى تفاصيل معرفتها به عندما شاهدته أول مرة ينتظرها تحت العيادة الخاصة بها وذهبت له النادي وتواجدت أكثر من مرة حتى تعرف عليها وأصبحا يتحدثا وسافرا سوياً إلى دهب وأحبا بعضهما هناك، كما كشفت سلمى بأنها في البداية كانت تريد التعرف على موسى حتى تستخدمه ضد عايدة حتى لا تكشف اعترافها لها بقتلها زوجها، ولكن بعد ذلك أحبته بالفعل.

تنفعل عايدة وتهدد سلمى بأن تبتعد عن ابنها والا ستخبره بما فعلته في زوجها، لترد سلمى بأنها اذا فعلت ذلك ستقل لها ابنها، وبعد مغادرتها المنزل، يواجه موسى والدته عايده ويعاتبها على طريقة معاملتها لسلمي، وويوكد على حبها لها ويريد الزواج منها رغم معرفته بأنها أرمة وكانت متزوجة وتوفى زوجها، ولكنه أحبها كما طلب من والدته ألا تتدخل في حياته لأنه لم يعد صغيراً.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، جلا هشام، محمد دسوقى، أحمد والى وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.