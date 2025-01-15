شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تتيح الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت منصة watch it الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل اقامة جبرية بطولة النجمة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، من إخراج أحمد سمير فرج، حيث تعرض القناة حلقتين كل أسبوع وتحديدا يوم الأربعاء.

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري ومنذ انطلاق أولى حلقاته، واحتل المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

وتجسد بطلة المسلسل هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.