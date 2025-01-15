شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق عن حلقة عمر مرموش مع صاحبة السعادة: درس لكل الشباب المكافح والان مع تفاصيل الخبر

تعرض قناة dmc، غدا الخميس، الجزء الأول من حوار الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة مع النجم المصرى عمر مرموش المحترف فى الدورى الألمانى.



ونشر أحمد فايق رئيس قطاع البرامج فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة من كواليس الحلقة وكتب، "بكرة وبعده 8 ونصف على دي إم سي عمر مرموش حوار غير مسبوق مع صاحبة السعادة درس لكل الشباب المكافح في السعي والصبر والاجتهاد".



وظهر عمر مرموش فى برومو الحوار الخاص وهو يقود دراجة ليقابل الإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر عرض اللقاء فى الساعة الثامنة والنصف مساء.

تواجد عمر مرموش ، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، فى التشكيلة المثالي للجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على سانت باولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الألماني.

وبات عمر مرموش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كشف كيفن تراب حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن رحيل عمر مرموش نجم الفريق في مقطع فيديو تم تصويره للحارس في سيارته.