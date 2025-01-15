شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان أحمد خليل.. قصة بلع المسامير فى مسلسل حديث الصباح والمساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد خليل، يعد من أشهر نجوم الدراما المصرية قدم أكثر من 200 مسلسل من بينهم " حديث الصباح والمساء، وهوانم جاردن ستي، الشك، ورقة التوت، رمانة الميزان، نهاية القصة، حكاوي طرح البحر، الفجالة"، وفي السينما قدم حوالي 20 فيلم من بينهم " إعدام برئ، كتيبة الإعدام، زهور برية".



أحمد خليل وخلال حوار مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة حكى عن موقف خطير تعرض له أثناء تصوير مسلسل "حديث الصباح والمساء"،

وقال النجم الراحل أحمد خليل إنه كان يتواصل مع "جزمجي" لتحضير دوره بمسلسل حديث الصباح والمساء، وجلس معه لفترة ليتعلم صناعة الأحذية وتصليحها ليؤدي الدور باحتراف: "كنت عايز أبقى جزمجي محترم".



وأضاف خليل أن "الجزمجية" لهم عادة غريبة حيث يضعون المسامير الصغيرة التي يستخدمونها في دق الأحذية في فمهم، وأوضح أنه قلد الجزمجي أثناء تصوير المشهد ووضع عددا من المسامير في "فمه" إلا أنه بلع إحداها أثناء التصوير واستكمل تصوير المشهد بشكل عادي.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" يتناول تاريخ مصر الاجتماعى والسياسى من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة ليلى علوى، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدى، سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، أحمد رزق، جيهان راتب، منة شلبى، محمد نجاتى، محمود الجندى، محمد السبع، أحمد ماهر، خالد النبوى، نيللى كريم، سامى العدل، مها احمد، طارق لطفى، موناليزا، أحمد سعيد عبد الغنى، ريهام عبد الغفور، إبراهيم يسرى، سلوى خطاب، علا غانم، مجدى كامل.

كما شارك في بطولة المسلسل أيضًا أحمد الفيشاوى، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، ثريا إبراهيم، أحم صيام، مصطفى حشيش، صبرى عبد المنعم، سعيد طرابيك، فلك نور، شيماء عقيد، مجدى بدر، فتوح احمد، عواطف حلمى، ليلى جمال، ليلى نصر، نيفين محمد، أحمد جلال عبد القوى، علياء عساف، هادى خفاجة وقصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج أحمد صقر.