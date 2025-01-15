شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا إسعاد يونس فى حلقة عمر مرموش للأمن.. نادى عليه قوله خالتك والان مع تفاصيل الخبر

شهد برومو حلقة برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، والذى تستضيف فيه اللاعب المصرى عمر مرموش المحترف فى الدورى الألمانى على قناة dmc، لقطات طريفة بسبب كوميديا الإعلامية إسعاد يونس، حيث قالت للأمن قبل الدخول لإجراء الحوار مع مرموش "نادى عليه قوله خالتك بره"، وذلك بعدما رفض الأمن دخولها، إلا أنها كونت صداقة معه رغم اختلاف اللغة وقدمت له "كوز ذرة" إلى أن حضر مرموش.

وظهر عمر مرموش فى برومو الحوار الخاص وهو يقود دراجة ليقابل الإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر عرض اللقاء فى الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتواجد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، فى التشكيلة المثالي للجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على سانت باولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الألماني.

وبات عمر مرموش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كشف كيفن تراب حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن رحيل عمر مرموش نجم الفريق في مقطع فيديو تم تصويره للحارس في سيارته.