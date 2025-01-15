شكرا لقرائتكم خبر عن ماندى مور ترد على منتقدي إنشائها حساب لجمع الأموال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ماندى مور حساب GoFundMe على حسابها الشخصي على إنستجرام، وذلك بعدما خسرت منزلها فى خلال حرائق لوس أنجلوس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وجدت ماندى مور نفسها أمام الكثير من ردود الفعل العنيفة، حيث ادعى البعض أنها يجب أن تتبرع بأموالها الخاصة لدعم أقارب زوجها، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة إحصائية صافي ثروة المشاهير التي تدعي أن صافي ثروة مور يبلغ 14 مليون دولار كدليل على أنها تمتلك أموالاً أكثر من كافية لمساعدة أسرتها دون طلب التبرع من الآخرين.

وبالتالى انتهى الأمر بمور إلى معالجة ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت مور: "الناس الذين يتساءلون عما إذا كنا نساعد عائلتنا أو يبحثون وراء ثروتنا من خلال جوجل هم أشخاص غير مفيدة أو متعاطفا، بدأ صديقنا مات حساب GoFundMe وأنا أشارك لأن الناس سألوا كيف يمكنهم مساعدتنا فى أزمتنا، لقد فقدنا معظم حياتنا في الحريق أيضًا، وبالتأكيد لا أحد يجبرك على فعل أي شيء".

وذلك بعدما كشف صهر النجمة ماندى مور، جريفين جولدسميث، في منشور مؤثر على إنستجرام (عبر موقع People) أن الممثلة هيلاري داف وزوجها ماثيو كوما استقبلا مور وعائلتها بعد أن احترق منزلهم في حرائق لوس أنجلوس.

كما ساعد داف وكوما في إطلاق حملة GoFundMe لعائلة جولدسميث بعد أن فقدوا منزلهم أيضًا، وقد حققت الحملة ما يقرب من 205000 دولار وما زالت مستمرة.