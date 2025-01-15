شكرا لقرائتكم خبر عن صِهر النجمة ماندي مور يكشف تفاصيل حريق منزلهم واستضافة هيلارى داف لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صهر النجمة ماندى مور، جريفين جولدسميث، في منشور مؤثر على إنستجرام (عبر موقع People) أن الممثلة هيلاري داف وزوجها ماثيو كوما استقبلا مور وعائلتها بعد أن احترق منزلهم في حرائق لوس أنجلوس.

كما ساعد داف وكوما في إطلاق حملة GoFundMe لعائلة جولدسميث بعد أن فقدوا منزلهم أيضًا، وقد حققت الحملة ما يقرب من 205000 دولار وما زالت مستمرة.

كتب جولدسميث على صفحة إنستجرام الخاصة بفرقة Dawes، التي يشاركها مع شقيقه وزوج مور، تايلور جولدسميث: "كل ما حدث كان كثيرا على العائلة، سواء الأزمة أو كم الحب والتقدير الذى تلقته عئلتنا، لقد اعتقد أصدقاؤنا الأعزاء ماثيو كوما وهيلاري داف أنه من الحكمة إنشاء حساب GoFundMe لمساعدتنا فى المضي قدمًا، ناهيك عن أن عائلة أخى حاليا تعيش عندهم".

وتابع جولدسميث قائلا:" لقد اعتنوا بأسرتي بأكملها منذ اللحظة التي بدأ فيها كل هذا، ولن أتمكن أبدًا من شكرهم بشكل كافٍ، خاصة أن هذا هو ألطف عمل يمكن لأي إنسان أن يقوم به تجاه شخص آخر، إنهم أجمل الناس وأكثرهم نكرانًا للذات عرفناهم."

وفي منشوره على إنستجرام، شكر جريفين جولدسميث أيضًا جميع المتبرعين الذين جمعوا الأموال لعائلته في أعقاب خسائرهم في حرائق لوس أنجلوس.

وكتب جولدسميث: "أود أن أشكر كل من تبرع لهذا الصندوق، أو شارك الرابط مع أشخاص آخرين، لم أشعر بمثل هذا التأثر في حياتي من قبل، لقد أذهلنا الأمر، ولا يمكنني التحدث أو التفكير في الأمر دون البكاء، لقد غيرتم جميعًا تمامًا صورة مستقبلنا في لوس أنجلوس".