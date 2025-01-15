شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحيي حفلا في دار الأوبرا المصرية بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب محمد ثروت حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بعد غد الجمعة، وذلك بمشاركة عدد من مطربين الأوبرا.

يشارك في الحفل لفيف من فناني الفرقة ومنهم الفنانة ريم حمدي، والفنانة حنان الخولي، والفنان ياسر سليمان، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان عصام، والفنانة نهى حافظ.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.