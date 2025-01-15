شكرا لقرائتكم خبر عن حجب أحداث الحلقة الأخيرة عن أبطال مسلسل صفحة بيضا لحين البدء فى تصويرها والان مع تفاصيل الخبر

قرر صناع مسلسل صفحة بيضا للنجمة حنان مطاوع والذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة بالتزامن مع انطلاق عرضه يوم الأحد المقبل 19 ينايرعلى قناة ON، عدم تسليم الحلقة الأخيرة من العمل للأبطال لحين البدء في تصوير أحداثها، وذلك لإضفاء حالة من السرية والتشويق لاسيما وأن العمل يعتمد على وجود لغز يتم الكشف عنه في الحلقة الأخيرة.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، أيسل رمزى، أحمد ماجد، حسن العدل، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتتواجد حنان مطاوع مجدداً في منافسات الأوف سيزون بعدما حققت نجاحاً كبيراً بآخر مسلسلاتها "صوت وصورة" الذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2023 وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما، حيث شهدت أحداث العمل تفاعل كبير من الجمهور بسبب الاعتماد على لغز جريمة قتل غامضة وتكون حنان مطاوع المتهمة الأولى حتى تنكشف الحقيقة.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.