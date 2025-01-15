شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: صناع فيلم الدشاش تفاجئوا إنى مش عاوز ألعب كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمد سعد عن كواليس إعداد سيناريو فيلم "الدشاش"، وقال: "ورشة الكتابة فى فيلم الدشاش تفاجأت كلها بإنى مش عاوز ألعب كوميدي، جوزيف وسامح عبد العزيز وكله، والناس خافت من التجربة، ولما شافوا المونتاج قالوا تمام هنكمل التصوير وكلهم تحمسوا وكملنا".

وأضاف محمد سعد خلال ندوته فى جريدة الخليج 365: "أحمد حلمي أخ مش صاحب، عيشنا مع بعض في قلب الشقة عنده، أنا ورامز وأحمد السقا، وكنا بنروح نقعد عنده ليل ونهار، والعشرة بينا إخوات، ولما بعتلي يهنئني فكرني بأيام المعهد".

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



جانب من ندوة محمد سعد



لميس محمد مع محمد سعد



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سعد يتحدث عن فيلمه الجديد الدشاش



محمد سعد يتحدث لرئيس التحرير



ندوة محمد سعد في الخليج 365 احتفالا بعودته للسينما