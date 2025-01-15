أحمد العوضي يستعد لـ”فهد البطل”.. صور من الـGym ترفع الحماس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة جديدة له ظهر فيها من داخل صالة “الجيم”، أظهر فيها لياقته البدنية وعضلاته القوية، استعداداً لتصوير مسلسله الجديد “فهد البطل”، والمقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2025.

وسرعان ما لاقى المنشور تفاعلاً من محبيه، الذين أشادوا بحرصه على تقديم أدوار تتطلب لياقة بدنية عالية.

يُذكر أن مسلسل “فهد البطل” تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، ويشارك العوضي في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

كان العوضي قد حقق نجاحًا لافتًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حق عرب”، الذي دارت أحداثه في إطار درامي شعبي تشويقي، العمل تناول قصة “عرب السويركي”، وهو شاب يعاني من ماضٍ مرير حين يكتشف أنه ابن الرجل الذي يعمل عنده، ويدخل في صراع درامي عائلي مليء بالتشويق.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر.