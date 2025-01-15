محمد هنيدي في ورطة مفاجئة قبل رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الفنان محمد هنيدي خلال تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “شهادة معاملة أطفال” باعتذار المخرج وائل فرج، عن عدم الاستمرار في إخراج المسلسل ما وضعه وصناع العمل في ورطة جديدة بعد أزمة تأخر التصوير.

وفاجأ وائل فرج، صناع المسلسل بمنشور وضعه على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” قال فيه: “أعلن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي شهادة معاملة أطفال، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية.. فإني استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي”.

أضاف: “شركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله”.

وفور إعلان وائل فرج الاعتذار عن عدم استكمال المسلسل سارعت الشركة المنتجة بترشيح عدد من المخرجين لاستكمال المسلسل للحاق بعرضه في رمضان وكان من بين الأسماء التي تم ترشيحها المخرج سامح عبد العزيز، الذي لم يبد رأيه بالموافقة أو الرفض حتى الآن.

مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، تأليف محمد سليمان عبد المالك، بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ، صبري فواز، خالد أنور، سما إبراهيم، وعدد من الفنانين.