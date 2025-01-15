شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم فى عيد ميلاده.. رغم الرحيل عاش هو وفنه وإفيهاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكري ميلاد النجم الكبير سمير غانم، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1937، ورحل تاركاً أرشيفا ضخما من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، فبالرغم من وفاته إلا أن فنه سيظل حياً وأعماله ستستمر لأجيال كثيرة قادمة، ويستعرض ”الخليج 365” بعضا من إفيهات فطوطة التي ما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين جماهيره.

ومن ضمن تلك الإفيهات التي ما زالت تحظى بشعبية كبيرة للنجم الكبير الراحل سمير غانم، إفيه "اضرب القصير يضربك الطويل"، في مشهد الخناقة من فيلم تجيبها كده تجيلها كده هي كده، الذي عرض عام 1983، وإفيه "فشر احنا مساكين يا روحي" وإفيه "أخدتي من اللي تحت الحوض"، الذي قالها في مسرحية المتزوجون التي عرضت عام 1978 وشاركته فيها النجمة شيرين والنجم جورج سيدهم، وإفيه الشهير "أنت تعيش يا حاج" في فيلم "يا رب ولد"، الذي عرض عام 1984، وشاركه فيه النجم الكبير فريد شوقي.

واشتهر ملك الارتجال أيضاً بإفيه "عبد السميع اللميع" الذي قاله في مسرحية "الأستاذ مزيكا"، التي عرضت عام 1978، وإفيه "أنا بسمع مقطوعة موسيقية لنابليون بونابرت" الذي قاله في مسلسل حكاية ميزو التي عرضت عام 1977.