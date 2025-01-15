شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Moana 2 يقترب من مليار دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Moana 2 إيرادات وصلت إلى 990 مليونا و287 ألف دولارعالميا، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و40 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 434 مليونًا و892 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و555 مليونًا و394 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلاً: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزنى فى المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.