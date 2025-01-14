شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد صحفي فى الخليج 365.. يراجع الأخبار وينشرها (شاهد بالفيديو) والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم محمد سعد، خلال زيارته لـ الخليج 365 للاحتفال بفيلمه الدشاش وعودته للسينما، على التعرف على سير العمل داخل مؤسسة الخليج 365، حيث خاص تجربة نشر الأخبار ومراجعتها من خلال موقع الخليج 365 وسط أجواء من المودة والحب التي بادر بها الزملاء في المؤسسة.



محمد سعد يخوض تجربة العمل الصحفي



محمد سعد



محمد سعد مع محمود ياسين



محمد سعد في الخليج 365

وكرّم ”الخليج 365” النجم محمد سعد على خلفية نجاح فيلمه الجديد الدشاش، الذى يعرض حاليا فى السينمات محققا أكثر من 30 مليون جنيه، حيث أقام قسم الفن ندوة فنيه ترأس الندوة الأستاذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن، بالإضافة إلى الزملاء فى قسم الفن محمد زكريا، أحمد أبو الزيد، لميس محمد، وآخرين.

وتحدث محمد سعد عن العديد من عناصر نجاح الدشاش، وتعطشه لملاقاة جمهوره فى السينما، بالإضافة إلى تعاونه مع أبطال الفيلم، كما تتطرق للحديث عن أعماله السابقة والمقبلة من خلال الندوة الفنية.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولى، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.