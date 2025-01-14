شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: مظلمتش نفسى ضعف الإنتاج هو اللى ظلمنى وحاربت كتير والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمد سعد عن سر ابتعاده الفترة الماضية من تصدر الشاشات والسينما والدراما وهل ظلم نفسه، وقال سعد: "مظلمتش نفسى الإنتاج هو اللي ظلمني كان حاططني في منطقة الأعمال ذات التكلفة القليلة، كنت بحارب كتير علشان أوصل إن شكلي يبقي كويس في قلب العمل، كنت برمى مشهد تراجيدى فى كل أفلامي علشان أقول أنا هنا وموجود فى الحتة دي".

وأضاف محمد سعد أثناء تواجده في الندوة التي أعدتها جريدة الخليج 365 للاحتفاء بنجاحه: "بسطتنى حفاوة صحابي من الفنانين والنجوم، تامر وأحمد وحميد ومحمد إمام وحلمي، وكرارة، وأستاذ شريف عرفة، بعتلي مباركة مع أستاذ هشام عبد الخالق".

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك فى بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



جانب من ندوة محمد سعد



لميس محمد مع محمد سعد



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سعد يتحدث عن فيلمه الجديد الدشاش



محمد سعد يتحدث لرئيس التحرير



محمد سعد



ندوة محمد سعد في الخليج 365 احتفالا بعودته للسينما