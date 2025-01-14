شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة منزل ماثيو بيري فى لوس أنجلوس من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا منزل النجم الراحل ماثيو بيري في لوس أنجلوس، الذى توفى به، من حرائق الغابات التي اجتاحت المدينة، حيث كشفت المالكة الحالية لمنزل باسيفيك باليساديس أن المنزل "بخير"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



الراحل ماثيو بيرى مع منزله

فى نفس السياق قالت النجمة العالمية ليزا كودرو إنها اكتشفت مذكرة من زميلها الراحل في مسلسل Friends ماثيو بيري تعود إلى عام 2004، في المسلسل الكوميدي الناجح، لعبت كودرو دور فيبي بوفيه، بينما لعب بيري دور تشاندلر بينج.

وبعد انتهاء المسلسل في عام 2004، أهدى بيري كودرو جرة البسكويت الشهيرة في Friends كتذكار.

وكشفت كودرو أنها كانت تمتلك برطمان البسكويت، لكنها فتحته مؤخرًا فقط وفوجئت بوجود مذكرة عمرها عقدين من الزمان من بيري بداخله.

وصرحت كودرو قائلة: "أعطاني ماثيو ذلك في نهاية حلقتنا الأخيرة، لقد وجدت مؤخرًا المذكرة التي كان يحملها من أجلي بداخلها، لم أفتحها أو أنظر بداخلها لكن نعم، لقد فعل".

وأنهت كودرو تصريحاتها وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، قائلة: "التوقيت هو كل شيء"، اختارت كودرو عدم الكشف عما هو مكتوب في المذكرة.

توفى النجم العالمى ماثيو بيرى، يوم 28 أكتوبر من عام 2023، عن عمر يناهز الـ54 عامًا، وأشارت التقارير الأولية من مصادر قضائية، إلى أنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيرًا إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر عن أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.