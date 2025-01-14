شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايز ضيف الحلقة الثالثة من بودكاست "الشغلانة" مع الزميل آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الزميل آسر أحمد، اليوم، المهندس أحمد فايز - Production designer، في ثالث حلقات بودكاست "الشغلانة"، المقرر عرضها غداً الأربعاء على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما.

ويتحدث فايز في الحلقة عن كواليس عالم الديكور، ومراحل بناء الشخصيات والاهتمام بأدق التفاصيل، بالإضافة إلى الحديث عن كواليس صناعة بعض المشاهد في مسلسل الاختيار، وكواليس بناء الفترات التاريخية في مسلسل الحشاشين، والخيال المصاحب في مسلسل جودر.

أحمد فايز تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم هندسة المناظر - عام 2007، من أبرز أعماله فيلم "علي معزة وإبراهيم"، وفيلم "ورد مسموم"، وفيلم موسى، وفيلم 122، وفيلم كازابلانكا، ومسلسل الحشاشين، وجودر، ومسلسل مجنونة بيك، ومسلسل الاختيار، وكلبش، ومسلسل ستات بيت المعادي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج.