شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد عن ردود الفعل حول الدشاش: تفاجأت بحب الناس والنجاح مسّنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمد سعد عن نجاحه الكبير في فيلم الدشاش، أثناء حلوله ضيفا في جريدة الخليج 365، وقال عن عودته من جديد لتصدر المشهد السينمائي: "لو هو ده الرجوع في الدشاش، أتمنى يكون ده الرجوع بشكل مرضٍ، كنت بخبط على الباب علشان أشوف رأى الجمهور والنقاد، خبطت والناس استقبلتنى بالدشاش بشكل حلو أوى، وتفاجأت بحب الناس ليا، لأنه مسّنى أوى أوى".

وعن استقبال الجمهور له قال النجم محمد سعد: "تفاجأت ببوستر الفيلم الترويجي، ولقيت رد فعل كبير جدا، ووجودى على السوشيال ميديا والكوميكس بتاعي عايش، حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى موضبها وأنا موجود لسه عند الناس"، مضيفاً: "أنا مش شاكك في جمهوري، وبشوفه في الشارع وبيكلمنى طول الوقت، الحمد لله أنا قاعد مع جمهوري بشغلي اللى عملته، ومعرفش أعمل شغل أنا مش مصدقه".

وتحدث سعد عن الإكسسوارت التى يرتديتها قائلاً: أنا عندى 3 دبل علشان عندى 3 أولاد، وكل ولد فيهم مهاديني بدبلة فيهم".

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولى، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



النجم محمد سعد



جانب من ندوة محمد سعد



لميس محمد مع محمد سعد



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سعد يتحدث عن فيلمه الجديد الدشاش



محمد سعد يتحدث لرئيس التحرير



محمد سعد



ندوة محمد سعد في الخليج 365 احتفالا بعودته للسينما