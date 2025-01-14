شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش ومحمد فهيم ومدحت العدل فى العرض الخاص لفيلم 6 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

هنأ كل الفنان أحمد داش ومحمد فهيم والسيناريست مدحت العدل والمنتج هشام عبد الخالق أبطال فيلم 6 أيام في العرض الخاص الذي يقام في إحدى سينمات أكتوبر، وهو من بطولة الفنان أحمد مالك وآية سماحة.

وحرص كل من الفنان أمير صلاح الدين والمخرج أمير رمسيس على حضور العرض الخاص لفيلم 6 أيام وتهنئة أبطاله، والذي يقام فى إحدى سينمات أكتوبر، ويعرض غدا فى دور العرض السينمائى للجمهور لينافس في موسم منتصف العام.

فيلم 6 أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان، وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

أحمد مالك قدم آخر أعماله في السينما فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.