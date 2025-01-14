غادة عادل تقدم مسلسل اللمبة الزرقا الإذاعي في رمضان 2025 

تواجد غادة عادل بموسم رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 مساءً - تعاقدت الفنانةعل تقديم بطولة مسلسل إذاعي في شهر رمضان المُقبل بعنوان ""، والعمل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي براديو إنرجي.وبالإعلان عن هذا التعاقد فتسجلتواجدها في موسم دراما رمضان 2025 على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل "المداح 5" وكذلك عبر محطات الإذاعة بالمسلسل "اللمبة الزرقا" والذي سيقدم عبر راديو إنرجي 92.1.

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غادة عادل تواجه المداح في رمضان 2025

"لانش بوكس" آخر مسلسلات غادة عادل

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وتواصل غادة عادل تصوير دورها في الجزء الخامس من "" مع الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث التحقت غادة عادل بأسرة العمل لتجسيد دور جديد لم يظهر في الأجزاء الأربعة السابقة، إذ تلعب شخصية شيطانة تدخل في صراعات مع صابر المداح خلال الأحداث، لتدخل غادة تحد جديد بهذا الدور.مسلسل "" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح، ويأتي من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، خالد الصاوي، مي كساب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، جوري بكر، دارين حداد، إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف المقرر ظهورهم خلال الأحداث.يذكر أنقدمت في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل "لانش بوكس" والذي شارك في بطولته جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي صخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.إقرأي أيضاً.. أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الإجرام في رمضان 2025وفي السينما، شاركت الفنانة غادة عادل، بفيلم "" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وشاركت في بطولته إلى جانب: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق. ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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