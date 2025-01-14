شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: الدشاش كان فيلما كوميديا ولكن رفضت مشاهد كانت هتموت من الضحك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم محمد سعد عن سيناريو فيلمه الجديد الدشاش، وقال سعد: "عجبنى سيناريو الدشاش من الأول، لكنه كان (كوميدي فارس)، ورفضت أقدم مشاهد كانت هتموت من الضحك، وقولت لا مش عاوز مشاهد كوميدية وتحول الفيلم لفيلم بعيد عن الكوميدية"، وأضاف محمد سعد: "اللى جاى بإذن الله هيكون فى نفس سكة شخصية من بشر والدشاش شخصيات جادة".

وعن علاقته بالمخرج سامح عبد العزيز قال: "سامح عبد العزيز مخرج مهم جدا في الوطن العربي وبالتحديد في الكوميدي، بس بردوا بيكون محكوم بإمكانيات مش بيعرف يفرض خياله ودي مشكلة كبيرة، وحته التكلفة القليلة لازم الدنيا كلها تناسها، المنصات بقت مرعبة وأى حد هيدخل بعمل اقل من كدا هيتكشف على طول".

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمى سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك فى بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



جانب من ندوة محمد سعد



لميس محمد مع محمد سعد



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



محمد سعد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سعد يتحدث عن فيلمه الجديد الدشاش



محمد سعد يتحدث لرئيس التحرير



ندوة محمد سعد في الخليج 365 احتفالا بعودته للسينما