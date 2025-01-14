شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد: 35 جنسية شهدت حفل ختام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن اليوم شهد حفل ختام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وكان هناك إصرار على تنفيذه على النيل مباشرة، مع نقل 35 جنسية إفريقية بملابسهم التقليدية داخل المراكب الفرعونية مع الفرق الفنية الشعبية الجنوبية، موضحا أنها كانت حالة إفريقية مصرية، وإنسانية وإبداعية وثقافية واقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه أطلق مبادرة شاشات عرض في إفريقيا، تهدف لعرض الفيلم الإفريقي الذي يعاني معاناة شديدة من وجود منافذ عرض وشاشات على مدار السنة، موضحا أن الهدف كل دولة تنشئ شاشة عرض سينمائية.

ولفت السيناريست سيد فؤاد، إلى أن عرض الفيلم الإفريقي 45 أسبوع على مستوى القارة، يستطيع أن ينتج عائد مالي ينقذ الصناعة في كل دولة.