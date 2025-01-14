شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف متفرج فى حفل حسين الجسمى فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

على مدار ساعتين أشعل النجم حسين الجسمي حماس جمهوره الذي وصل إلى 100 ألف متفرج، حضر خصيصا لمقابلة نجمهم المفضل، في القرية العالمية بدبي.

وعبر حسين الجسمي عن سعادته بنجاح الحفل قائلاً: "أكثر من 100 ألف قلب اجتمعوا فى دبى ليصنعوا معى ليلة من العمر"، وأضاف حسين الجسمي في حديث موجه للجمهور: "جمهوري الغالي، أنتم دائماً مصدر الفخر والنجاح".



جمهور حفل حسين الجسمي



حفل حسين الجسمي



حسين الجسمي



حسين الجسمي



حفل حسين الجسمي



حسين الجسمي



حسين الجسمي



جمهور حفل حسين الجسمي



حفل حسين الجسمي

حسين الجسمى يعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الوطن العربى، حيث قدم الكثير من الأغانى الرومانسية التي تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التي أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى في جمالها وأصالة شعبها.