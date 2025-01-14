شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن جوائز دورته الـ14.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته الرابعة عشرة، دورة الفنان نور الشريف بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الذي شارك في توزيع الجوائز ومنحها للفائزين مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وقدم مراسم توزيع الجوائز الفنانة المصرية ياسمين الهواري، والمذيعة السودانية تسنيم رابح.

وفي كلمته أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الأفلام الأفريقية في القارة السمراء، المبادرة تدعو إلى تخصيص شاشة سينمائية في كل دولة إفريقية لعرض الأفلام الأفريقية فقط.

وأكد سيد فؤاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المهرجان سيتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس منظمة الوحدة الأفريقية لدعم المبادرة، كما سيكون بإمكان جميع المهرجانات والمنظمات الدولية توقيع المبادرة طوال عام 2025، على أن تُقدَّم رسميًا لرئيس الاتحاد الأفريقي في ديسمبر من العام نفسه، وتعكس هذه الخطوة حرص مهرجان الأقصر على دعم السينما الأفريقية وتعزيز انتشارها، مما يسهم في إبراز الثقافة والإبداع الأفريقيين على مستوى القارة والعالم.

ومن جانبها أعربت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان عن سعادتها البالغة بما حققه المهرجان على مدار أيام فعالياته، مشيرة إلى أننا نريد ختام هذه الدورة بإبراز البهجة والفرحة.

وتابعت خلال كلمتها أنه صادف إطلاق حفل الختام في دورته الـ14 يوم 14 يناير و14 رجب واكتمال القمر، وهو ما يتناسب مع شعار الدورة "السينما الأفريقية قمر 14"، كما وجّهت الشكر إلى كل المشاركين والداعمين للمهرجان، فضلا عن توجيه التحية إلى كل فريق العمل.

بينما قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر: مرحبا بكم جميعا في مدينة الأقصر وأعتذر عن عدم حضوري لحفل الافتتاح لظروف طارئة، وأعبر لكم عن سعادتى بوجود هذا الحشد الأفريقي الكبير من زوار مدينة الأقصر، ثم توجه بالشكر إلى مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست "سيد فؤاد" ومدير المهرجان المخرجة "عزة الحسيني".

كما أشار سيادة المحافظ من خلال كلمته على أهمية السينما وما تصنعه الفنون في الشعوب، مجددا الترحيب بالضيوف في مدينة الفن، مدينة الشمس، ومضيفا: الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة قادرة على تنمية العلاقات والصداقات بين جميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه وإن كنا ابتعدنا قليلا في السابق عن الموضوع الأفريقي، إلا اننا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحرص على إعادة هذا الترابط الهام، ونتمنى في العام القادم حضور كل دول أفريقيا لتشرفينا في الدورة القادمة، بعد ذلك قام المحافظ بتوزيع الجوائز والتكريمات بمشاركة رئس ومدير المهرجان بالإضافة إلي أعضاء لجان التحكيم ورعاة الجوائز.

شارك في دورة هذا العام 35 دولة أفريقية، وتنافس 65 فيلما في مختلف المسابقات، وبدأ المهرجان بتقدم لجنة تحكيم وجوائز مسابقة مشروعات الفيلم التسجيلى الطويل والتى تقدم جوائز مالية ولوجيستية لدعم الفيلم التسجيلى، وتبلغ قيمتها ( 850) ألف جنيه، فقد زادت الشراكات وتجددت هذا العام مع الكثير من المؤسسات التي تدعم المشروعات التسجيلية الطويلة في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج، وجاءت جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي : فاز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 6000 دولار فيلم جذور الذاكرة، للمخرجة مي الحسامي، والجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم ذكريات أمنة لسلمى سعد حلمي أمين وبلغت قيمتها 4000 دولار، أما فيلم "بنات الجزيرة الخضراء" لروجينا طارق كمال الدين حصل على الجائزة الثالثة بقيمة "4000 دولار".

كما حصل فيلم ترميم للمخرجة أميرة مرتضى على جائزتين من مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، وهما الجائزة الرابعة والتي تبلغ قيمتها 3000 دولار برعاية شركة أفلام مصر العالمية، والجائزة الخامسة وهي جائزة عينية تقدر بساعات مونتاج لفيلم وثائقي طويل، بقيمة تعادل 2,000 دولار – برعاية فيلم هاوس، أما فيلم "هش" لسالي أبو باشا حصد الجائزة السادسة والأخيرة وهي جائزة عينية تقدر بـ "ساعات مكساج صوتي لفيلم وثائقي طويل"، بقيمة تعادل 2,000 دولار – برعاية حواديت فيلمز بالتعاون مع مهندس الصوت مصطفى شعبان.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من: الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، محمد المنجي منتج تنفيذي بقناة الجزيرة الوثائقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، وشركاء المسابقة هم: أفلام مصر العالمية، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة 360، فيلم هاوس، ريد ستار، حواديت فيلمز.

أما جوائز مسابقة أفلام الطلبة والتي تكونت لجنة تحكيمها من : د.محمد شفيق، د.هشام جمال، د. منى الصبان جاءت كالتالي : تنويه خاص لفيلم ( بيلعب فى عبى ) ويتسلمها مخرج الفيلم انطونيوس باسيلى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نبت الأرض ) ويتسلمها مخرج الفيلم/ محمد حامد سلامة، وجائزة تخصص فى التصوير عن فيلم ( اسمى دهب ) للمصور وائل جازولى ويتسلمها عنه طه عسكر، وجائزة احسن فيلم ( عيشة اهلك ) للمخرج / احمد حامد ويتسلمها عنه روان شوقى.

أما مسابقة أفلام الدياسبورافقد أعلنتها الناقدة هالة الماوى عضو لجنة التحكيم، وفاز فيلم ( ستيفى واندر ) من غانا وتسلمتها مخرجة الفيلم اكوسوا بوسيا، أما مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يترأسها الكاتب والسيناريست أحمد مراد من مصر واعضاء اللجنة، هم الناقد عبد الكريم اوكريم من المغرب، والمخرج أمجد أبو العلا من السودان، والفنان سالم دندو من موريتانيا، والناقد نجيب سانيا من السنغال وجاءت الجوائز كالتالي : تنويه خاص للفيلم الموريتانى ( والدك على الارجح ) وتسلمها مخرج الفيلم / سيدى محمد طلبة،وشهادة تقدير لفيلم ( شيخه ) المغرب وتسلمها مخرجه الفيلم زهوه راجى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم ( تحميل ) من تونس وتسلمها مخرج الفيلم أنيس الأسود، وجائزة أحسن فيلم ( جوابات ) من السودان اخراج على أحمد بابكر وتسلمها السيد نقيب المهن السينمائيه بالسودان المخرج عبد البادى محجوب.

وفاز بجائزة رضوان الكاشف والتى تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأفضل فيلم يحمل هوية افريقية، والتي أعلنها الفنان هشام منصور رئيس مجلس امناء المؤسسة، وذهبت لفيلم (رجل مات ) من نيجيريا، وتسلمها مخرج الفيلم اوام امكبا ياسمين.

أما جوائز الفيلم الطويل والتي تكونت لجنتها منو المخرج موسى سنا ابسا من السنغال، والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر ، والسيناريست تامر حبيب من مصر والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا، وجاءت الجوائز كالتالي : تنويه لفيلم ( مائة واثنا عشر ) من توجو التسجيلي يتسلمها مخرج الفيلم / جويل ماماكا تشيدر، وحصل علي جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (عصفور جنة ) من تونس الفنانة أمل مناعى وتسلمها مخرج الفيلم مراد شيخ، أما أحسن ممثل عن فيلم ( ديسكو افريكا ) من مدغشقر، فاز بها الممثل باريس سامبو، وتسلمها مخرج الفيلم رزناتوونا لوك ، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصه فيلم (د / فانون ) من الجزائر ويتسلمها مخرج الفيلم عبد النور زحزاح، أما أحسن فيلم ففاز بها ( ديمبا ) من السنغال وتسلمها بطل الفيلم مامادو مبو.



أحمد مراد على منصة حفل توزيع الجوائز



السيناريست تامر حبيب



تامر حبيب وأحمد مراد



توزيع جوائز المهرجان (1)



توزيع جوائز المهرجان (2)



توزيع جوائز المهرجان (3)



توزيع جوائز المهرجان (4)



توزيع جوائز المهرجان (5)



توزيع جوائز المهرجان (6)



توزيع جوائز المهرجان (7)



حفل الختام



حفل ختام مهرجان الأقصر



ضيوف المهرجان وصناعه على السجادة الحمراء لحفل الختام (1)



ضيوف المهرجان وصناعه على السجادة الحمراء لحفل الختام (2)



ضيوف المهرجان وصناعه على السجادة الحمراء لحفل الختام (3)