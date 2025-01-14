إليسا بين الفن والوطن: “حرّة متل بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن وشم جديد على يدها يحمل كلمة “بيروت” وأيقونة الأرزة اللبنانية، في خطوة رمزية تعبّر عن حبّها العميق وتعلّقها بالعاصمة اللبنانية.

ونشرت إليسا صورة للوشم عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، وأرفقتها برسالة عاطفية قالت فيها: “بيروت، حبي الأبدي، لقد حبرتك إلى الأبد عليَّ وفي داخلي”.

“حبك متل بيروت”.. أغنية جديدة تحاكي صمود العاصمة

جاء الكشف عن الوشم بعد طرح إليسا أغنيتها الجديدة “حبك متل بيروت”، من كلمات جان نخول وألحانه، وبالشراكة مع محمد بشار. الأغنية التي تحمل في طيّاتها رسائل حب ووفاء للعاصمة اللبنانية، أهدتها إليسا إلى بيروت بتدوينة عبر حسابها في “إكس”، جاء فيها: “بيروت، لقد مررتِ بالكثير، ومع ذلك لا يزال قلبك ينبض بقوة. هذه من أجلك، من أجل قوتك وجمالك، والأهم من ذلك، من أجل شعبك”.

وأضافت: “لكل روح تدعوكِ للوطن. إلى الحب الذي لا يتلاشى أبداً”، في رسالة تعكس شغفها الدائم بدعم بلدها وشعبه رغم الأزمات التي تمر بها البلاد.

وتُجسّد الأغنية هذا الحب في كلماتها، حيث تقول إليسا:

“حبك متل بيروت

كل ما انكسر فيها القلب مرة

بترجع قوية وبتبقى حرة

حبك متل مدينة محمية حرة

بيروت ومتلا أنا بحب الحرية”.

مواقف إليسا السياسية حاضرة دائماً

إلى جانب نشاطها الفني، لا تتوانى إليسا عن التعبير عن آرائها السياسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعربت مؤخراً عن فرحها بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية، كما هنّأت جوزف عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وشاركت صورة للرئيس عبر حسابها في “إكس”، أرفقتها بتعليق مقتضب: “فخامة الرئيس العماد جوزف عون”.

إليسا.. بين الفن والوطن

لطالما جمعت إليسا بين الفن والرسائل الوطنية، حيث تحرص على تسليط الضوء على قضايا بلدها في مختلف المناسبات. من خلال أعمالها الفنية وتصريحاتها السياسية، تواصل إليسا تعزيز مكانتها كفنانة تعبّر عن تطلعات وآمال شعبها، لتبقى صوتاً يردد دائماً: “لبنان أولاً”.