والدة إيلون ماسك تكشف خفايا طفولته: “المال لم يكن هدفه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، عن سنوات تكوين أغنى شخص في العالم، وتحدّثت عن دوره المؤثّر داخل الدائرة القريبة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال وجودها في قمة المليار المتابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظّمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وقالت ماي ماسك (76 عاماً) التي كانت تتحدث في اليوم الأخير من القمة في دبي، الاثنين، إنها شجعت أولادها على إدارة شركاتهم الخاصة منذ صغرهم وأن يسعوا دائماً إلى “فعل الخير والنجاح”.

أضافت ماسك، وهي عارضة أزياء وخبيرة تغذية، أن إيلون وإخوته عاشوا ما يُعرف ب”التربية المتنقّلة”، إذ أخذتها حياتها المهنية حول العالم.

وتحدثت عن شراء ماسك منصة “تويتر”، والتي أعاد تسميتها باسم “إكس”، من أجل حماية الحق في حرية التعبير في خطوة أصرت على أنها “جيدة لأميركا”.

ومن المقرر أن يكون رجل الأعمال جزءاً رئيسياً من المشهد السياسي عام 2025، بعد أن عينه ترامب لقيادة فريق عمل للمساعدة في ضبط الإنفاق الحكومي الأميركي وعدم الكفاءة.

وأشارت والدة ماسك، التي لديها 1.5 مليون متابع على إنستغرام، إلى أن دور ابنها السياسي لن يثنيه عن مناصبه القيادية في شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، قائلة: “لذا سيعمل الآن في “Doge” (إدارة الكفاءة الحكومية) لكنه سيستمر في التعامل مع جميع الشركات الأخرى بينما يقوم بترتيب الأمور”.

وذكرت أن أولادها رأوا عن قرب قيمة العمل الجاد عندما بدأت عيادتها الخاصة بعد طلاقها من زوجها إيرول عام 1979، وتنقلت من مدينة إلى أخرى لبناء حياتها المهنية. وقالت: “كان إيلون هو موسوعتي، وكان كيمبال يطبخ لنا، وكانت توسكا تجيب على الهاتف وتكتب تقارير الأطباء”.

وتابعت: “كنت أجعلهم دائماً يفعلون ما يريدون فعله”، مضيفةً أن نصيحتها لهم كانت “أن يفعلوا الخير وأن يكونوا ناجحين”.

وقالت ماي ماسك خلال حديثها في القمة: “لم يكن يوماً هدف أولادي جني المال وإنما فعل الخير”.