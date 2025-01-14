بعد سنوات من الصمت السياسي.. نجمة عالمية ستغني في حفل تنصيب ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ستغني الفنانة الأميركية كاري أندروود، يوم الإثنين 20 كانون الثاني (يناير)، في حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيؤدي فيه اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة، حسبما أكّد متحدث باسم لجنة التنصيب الرئاسية، أمس الإثنين، لموقع “بيبول”.

وبعدما تحفّظت على آرائها السياسية سنوات، قالت الحائزة على جائزة “أميركان أيدول” في بيان لمجلة “بيبول”: “أحبّ بلدنا، ويشرّفني أن يُطلب مني الغناء في حفل التنصيب وأن أكون جزءاً صغيراً من هذا الحدث التاريخي. أشعر بالتواضع لتلبية هذا النداء في وقت يجب أن نجتمع فيه جميعاً بروح الوحدة والتطلّع إلى المستقبل”.

وفي مقابلة سابقة أجرتها معها صحيفة “ذا غارديان” عام 2019، قالت أندروود إنها تشعر بأن “المزيد من الناس يحاولون تحديد مكاني السياسي”.

وأضافت في ذلك الوقت: “أحاول أن أبقى بعيدة عن السياسة إن أمكن، على الأقلّ في العلن، لأنه لا أحد يربح. هذا جنون. يحاول الجميع تلخيص كلّ شيء ووضع قوس على كل شيء، وكأنه أبيض وأسود. والأمر ليس كذلك”.

ويعتقد البعض أن أغنيتها “الرصاصة” لعام 2018 كانت بمثابة تصريح سياسي: “يمكنك إلقاء اللوم على الكراهية أو إلقاء اللوم على الأسلحة، لكن ليس من المفترض أن تدفن الأمهات أبناءهن”. وفق ما تقول في المقطع الأول من الأغنية: “تركت ثقباً في قلبها ولم ينتهِ الأمر بعد، الرصاصة لا تزال مستمرّة”.