معتصم النهار وعابد فهد ودانييلا رحمة.. “شويّة نَفَس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شركة “الصباح إخوان” الصورة الأولى من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد “نَفَس”، والذي يضمّ في بطولته النجوم معتصم النهار، عابد فهد ودانييلا رحمة.

وجاءت الصورة التي شاركها أبطال العمل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليق لافت: “بالكواليس بياخدوا شويّة نَفَس”.

قصة جديدة تجمع أبرز نجوم الدراما

يُعدّ مسلسل “نَفَس” أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يتناول قضايا اجتماعية وإنسانية تهمّ المجتمع العربي، مع تسليط الضوء على تعقيدات العلاقات الشخصية في سياق درامي مشوّق.

فريق العمل

العمل من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”، التي تُعرف بأعمالها الناجحة والمتميّزة في الدراما العربية.

من المنتظر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان 2025، وسط ترقّب كبير من الجمهور الذي ينتظر هذا التعاون المميّز بين أبطال العمل.