فن ومشاهير

طليق آيتن عامر يستغيث: “ممنوع من رؤية أولادي”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، مؤكداً أنه يُمنع من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولاده. إذ قال: “استغاثة… يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي”.

وكان عز العرب قد كذّب تصريحات طليقته آيتن عامر حول تواصله الدائم مع أبنائه، مؤكداً أنه لم يرَهم منذ عام.

وكتب وقتها عبر صفحته الشخصية في “إنستغرام” : “إن شاء الله هغيّر مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي”، مضيفاً: “هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية علشان يشوف أحفاده اللي مشفهمش من سنة!”.

وكانت آيتن عامر قد قالت في تصريحات إعلامية، إن طليقها محمد عز العرب على تواصل دائم مع أولادهما، مؤكدةً أنه كان معهما في بداية العام الدراسي قائلةً: “هو موجود دائماً وبيكلّمهم على طول، وكان معاهم في أول يوم مدرسة، وأنا وهو شاركنا بعض في نجاحات كتير”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا