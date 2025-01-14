طليق آيتن عامر يستغيث: “ممنوع من رؤية أولادي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، مؤكداً أنه يُمنع من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولاده. إذ قال: “استغاثة… يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي”.

وكان عز العرب قد كذّب تصريحات طليقته آيتن عامر حول تواصله الدائم مع أبنائه، مؤكداً أنه لم يرَهم منذ عام.

وكتب وقتها عبر صفحته الشخصية في “إنستغرام” : “إن شاء الله هغيّر مكان حكم الرؤية عشان أعرف أشوف ولادي”، مضيفاً: “هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية علشان يشوف أحفاده اللي مشفهمش من سنة!”.

وكانت آيتن عامر قد قالت في تصريحات إعلامية، إن طليقها محمد عز العرب على تواصل دائم مع أولادهما، مؤكدةً أنه كان معهما في بداية العام الدراسي قائلةً: “هو موجود دائماً وبيكلّمهم على طول، وكان معاهم في أول يوم مدرسة، وأنا وهو شاركنا بعض في نجاحات كتير”.