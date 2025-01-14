شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم محمد سعد على نجاح فيلمه الدشاش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم ”الخليج 365” النجم محمد سعد على خلفية نجاح فيلمه الجديد الدشاش، الذى يعرض حاليا فى السينمات محققا أكثر من 30 مليون جنيه، حيث أقام قسم الفن ندوة فنيه ترأس الندوة الأستاذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن، بالإضافة إلى الزملاء فى قسم الفن محمد زكريا، أحمد أبو الزيد، لميس محمد، وآخرين.

وتحدث محمد سعد عن العديد من عناصر نجاح الدشاش، وتعطشه لملاقاة جمهوره فى السينما، بالإضافة إلى تعاونه مع أبطال الفيلم، كما تتطرق للحديث عن أعماله السابقة والمقبلة من خلال الندوة الفنية.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



تكريم محمد سعد



علي الكشوطي ومحمد سعد وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سعد (2)



محمد سعد مع رئيس التحرير علا الشافعي



محمد سعد يتابع شخصيات أفلامه على جدران قاعة ندوات الخليج 365



محمد سعد يمضي على صورة أكثر شخصية يحبها من شخصيات أفلامه



محمد سعد



ندوة تكريم محمد سعد