شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامح عبد العزيز يستكمل مسلسل شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

استكمل المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد اعتذار مخرج العمل الأساسى وائل فرج بسبب أمور فنية حسبما أعلن فى منشور على حسابه بموقع فيس بوك.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين ،وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

يذكر أن محمد هنيدى يعود بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

ويعرض للمخرج سامح عبد العزيز حالياً فى السينمات فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.