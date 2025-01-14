شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لحقيقة اعتزال شيرى عادل.. هتفتح حضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة بعض الشائعات التى تفيد باعتزال الفنانة شيرى عادل عن التمثيل، وسرعان ما تداولت الأخبار عبر بعض منصات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، ليتضح فى النهاية أن الحقيقة هو مقلب كوميدي تم إعداده مع الفنانة بشري.

واستقبلت بشري خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية مكالمة هاتفية من الفنانة شيري عادل، تم إعدادها مسبقاً معها ليكون مقلبا كوميديا، حيث قالت شيري إنها تنوي الاعتزال وفتح حضانة للأطفال، لترد عليها الأولى "شكلك بتشتغلينى، إنتى بتهزرى؟".

وفي تصريحات سابقة أكدت الفنانة شيرى عادل أثناء حلولها ضيفة فى مقر ”الخليج 365” أنها تحترم السوشيال ميديا والآراء عليها بصورة كبيرة، قائلة: "القريبين منك مش هيقولوا رأيهم بصراحة في أدائك على مستوى التمثيل وعلى الأغلب لازم كلامهم يبقى في مجاملة، حتى ولو مش عاجبهم الدور، وعكس ناس كتير بشوف إن السوشيال ميديا والتعليقات عليها مهمة جداً".

وأضافت: "بقرأ التعليقات وبحس إن اللى بينتقد فيها حتى لو كان بشكل لاذع بيكون كلامه حقيقى لأنه مش هيجامل، وبالتالي بهتم بيها جداً".