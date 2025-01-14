شكرا لقرائتكم خبر عن بالمزمار البلدى والرقص.. المراكب الذهبية تبحر بضيوف حفل ختام مهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

أبحرت المراكب الذهبية بضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، استعداد لانطلاق حفل ختام الدورة الـ14 بعد قليل، وشهدت الفعاليات قيام العازفين بالعزف على المزمار البلدى لموسيقى الأغانى الصعيدية والتراثية المصرية، وسط رقصات الحاضرين وتفاعلهم معها.

ويشهد حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية توزيع جوائز الدورة الـ14 بحضور الفنانين وصناع الأفلام في أفريقيا، أبرزهم النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الأفريقية كواسيا بوسية، السيناريست تامر حبيب، الكاتب أحمد مراد، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرج عزة الحسيني مدير المهرجان، وعدد من النقاد السنغاليين.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وأقيمت الدورة الـ 14 في الفترة من 9 إلي 14 يناير الجاري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

وضمت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

بينما يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال.