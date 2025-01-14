شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يحضر حفل ختام مهرجان السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على حضور حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، والذى يشهد توزيع جوائز المسابقات المختلفة المشاركة بالمهرجان.

وشهد حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور النجم التونسى أحمد الحفيان، والنجمة الأفريقية كواسيا بوسية، السيناريست تامر حبيب، الكاتب أحمد مراد، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرج عزة الحسيني مدير المهرجان، وعدد من النقاد السنغاليين، والكاتبة الفلسطينية ليالي بدر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وأقيمت الدورة الـ14 في الفترة من 9 إلى 14 يناير الجارى، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

وضمت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

بينما يشارك فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال.