شكرا لقرائتكم خبر عن "برد يناير" أغنية جديدة تجمع شاهيناز مع الشاعر رمضان محمد وطرحها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة شاهيناز مع الشاعر رمضان محمد، فى أغنية جديدة بعنوان "برد يناير"، من ألحان وميكس وماستر آدم حسين، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الثلاثاء فى الساعة السادسة مساء على يوتيوب.

وكانت آخر أعمال شاهيناز أغنية جديدة لها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب تحمل اسم الجواز، من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، توزيع آدم حسين، مكس وماستر أسامة كمال، إخراج باسم سليم، وأغنية أخرى بعنوان أغنية "علمني الشقاوة" من كلمات فيصل همامي ، وألحان آدم حسين، توزيع تركي.

وفي سبتمبر الماضي، طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "كده فل" على طريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية كدة فل لـ شاهيناز، من كلمات أحمد حمتو، ألحان محمد الفهد، توزيع تركي خفاش، إخراج ميدو بارون انتاج بروتكت ميديا محمد العشري.

وكانت المطربة شاهيناز قد كشفت عن تفاصيل جديدة عن مشوارها الفني ورحلتها مع الغناء في لقاءها على تليفزيون الخليج 365، وتحدثت عن فترة توقفها عن الغناء، وعودتها مرة أخرى.وقالت شاهيناز في لقاء مع آلاء شتا: "عملت مع زوجى الملحن آدم حسين قدم لي أعمال فنية كتيرة نجحت فيها وبعتبره واحد من أسباب نجاحى، بس أنا مش بجامله وأقبل أغنى منه، هو فعلا الألحان بتبقى عاجبانى".