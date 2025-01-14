بين طارق العريان وفاطمة البنوي.. من سيحصد جائزة أفضل مخرج أفلام في حفل joy awards لعام 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم؛ وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025، وقد انتهت مرحلة التصويت، وذلك بعد مشاركة جماهيرية واسعة، استعداداً للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب يوم السبت ‏المقبل 18 يناير.

ويتنافس على فئة أفضل مخرج أفلام؛ 4 من أفضل المخرجين على مستوى الوطن العربي، وهم: طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق – القاضية"، علي الكلثمي عن فيلم "مندوب الليل"، فاطمة البنوي عن فيلم "بسمة"، ومعتز التوني عن فيلم "إكس مراتي".

طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق – القاضية"

طارق العريان مخرج وكاتب سيناريو فلسطيني أمريكي، يعيش في مصر، هو نجل المنتج الراحل (رياض العريان)، وهو فلسطيني الجنسية، حصل على الثانوية العامة في مصر، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة السينما في جامعة (ساوث إلينوي)، وعاد إلى مصر ليبدأ مشواره كمخرج سينمائي.

أخرج خلال حياته عدداً من الفيديو كليبات والبرامج التلفزيونية، كما أخرج عدداً من الإعلانات لشركات شهيرة وعالمية، وقدم عدداً من الأفلام، بدأها بفيلمين مع النجم الراحل أحمد زكي، هما فيلم "الإمبراطور" عام 1990 المأخوذ عن الفيلم الأمريكي "Scarface" والذي نال عنه جائزة إنجاز العام من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، و"الباشا" عام 1993.

بعد توقف دام تسع سنوات، انتقل من عالم الجريمة، الذي قدمه في فيلميه الأولين، إلى عالم الحب؛ بالفيلم الرومانسي "السلم والثعبان" عام 2001، من بطولة هاني سلامة وحلا شيحة، وبعدها بسنتين بفيلم "تيتو" الذي استثمر فيه النجومية الصاعدة لأحمد السقا.

عام 2015، قدم فيلم "أسوار القمر" من بطولة آسر ياسين، عمرو سعد، ومنى زكي الذي عادت فيه للتمثيل بعد توقف دام عدة سنوات.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

سلسلة "ولاد رزق" حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الأجزاء الثلاثة التي تم عرضها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015، والثاني عام 2019، والثالث الذي تم عرضه العام الماضي، وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع، خاصة بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

View this post on Instagram A post shared by Welad Rizk - ولاد رزق (@weladrizk)

اطلعوا على طارق العريان يكشف تفاصيل التعاون مع عمرو دياب وأغنية الهضبة التي كان سيظهر بها أحمد زكي

علي الكلثمي عن فيلم "مندوب الليل"

https://www.instagram.com/p/C0pSwPno5Oh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C0pSwPno5Oh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C0pSwPno5Oh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "مندوب الليل"

مؤلف ومخرج سعودي، مواليد 2 سبتمبر 1983، نشأ علي في كنف أسرة محدودة الدخل في حي الوزارات بالرياض، تخرج في الثانوية العامة، والتحق بكلية التربية قسم الحاسب الآلي في جامعة الملك، وانضم إلى مجموعة MBC مشرف نظم معلومات في مكاتبها بالرياض، بدأ بتصوير عدة أفلام قصيرة، وصنع مقاطع كوميدية ساخرة على اليوتيوب، من أعماله فيلم "وسطي" عام 2016.يدور العمل حول رجل ثلاثيني أعزب مضطرب، يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحام وشوارع الرياض بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات، تدفعه كل الظروف للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.

الفيلم بطولة محمد الدوخي، محمد الطويان، هاجر الشمري، سارة طيبة، عبدالله أحمد، محمد القرعاوي، تأليف وإخراج علي الكلثمي.

View this post on Instagram A post shared by MANDOOB (Night Courier) “Film” (@mandoobfilm)

فاطمة البنوي عن فيلم "بسمة"

https://www.instagram.com/p/DECgeEHov98/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DECgeEHov98/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DECgeEHov98/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "بسمة"

فاطمة البنوي ممثلة ومؤلفة سعودية، حصلت على ماجستير في الدراسات الدينية، متخصّصة في العالم الإسلامي من جامعة هارفارد، بينما حصلت على بكالوريوس في علم النفس من جامعة عفّت بالمملكة السعودية ، شاركت بالتمثيل في فيلم "بركة يقابل بركة"، وشاركت بالتمثيل والتأليف في مسلسل "الشك".من خلال فيلم "بسمة"، قررت الفنانةأن تغرد خارج السرب، وأن تخوض تجربة جديدة عليها؛ وهي الدخول في عالم الإخراج، ولم تكتفِ "البنوي" عند حد الإخراج، بل قامت بتأليف قصته والمشاركة في إنتاجه، ليعكس رغبتها الحقيقية في التغيير وخوض تجارب جديدة عليها.

وخلال أحداث فيلم "بسمة"، أخذت فاطمة البنوي الجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر الإنسانية المؤثرة؛ من خلال علاقتها المميزة بوالدها، حيث تجد نفسها في مواجهة مع مرضه بعد التغييرات التي طرأت على شخصيته، وما خلفه هذا المرض من تأثيرات سلبية في اتزانه النفسي والعقلي.

https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C73lKGEIuAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

معتز التوني عن فيلم "إكس مراتي"

https://www.instagram.com/p/CxN6FuBsDIh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxN6FuBsDIh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxN6FuBsDIh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "إكس مراتي"

View this post on Instagram A post shared by Moataaz El Tony - معتز التوني (@moataazeltony)

هو ممثل ومخرج مصري، ولد في القاهرة، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 2000، وعمل في بداية تخرجه كمساعد مخرج في عدة أفلام، منها "أفريكانو، حرب أطاليا"، واستغل خفة ظله، وقدم عدة أدوار كوميدية خفيفة كممثل، ومنها "لعبة الحب، أعز أصحاب"، وقد شارك كممثل في تلك الأفلام بجانب عمله كمخرج مساعد، وفي عام 2010 قدم أول عمل له كمخرج في الفيلم الكوميدي "سمير وشهير وبهير".فيلم "إكس مراتي" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول 3 شخصيات رئيسية، هم: هشام ماجد الذي يجسد دور طبيب نفسي، يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير "طه -محمد ممدوح" حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته "سحر - أمينة خليل" ووالد ابنها، ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين الشخصيات الثلاث، والعمل إخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

شاهدوا أيضاً أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2024.. أجملهن أمينة خليل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»