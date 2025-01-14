رضوى الشربيني تحتفل بميلاد شقيقها الـ 40 وتطالبه بالزواج

أمنية رضوى الشربيني لشقيقها

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إنهاء تعاقد رضوى الشربيني

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - احتفلت الإعلاميةبميلاد شقيقها الـ 40، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصورة جديدة جمعتهما.ظهرتفي الصور بلقطة عفوية مع شقيقها وتمنت له عام جديد ملىء بالسعادة وعبرت عن أمنيتها له في هذا العام قائلة: " كل سنه وانت طيب يا اخويا و حبيبى و ضهرى و سندى وكل حاجه ليا، خلاص كبرت و تميت 40 سنه و مالكش حجة أجوز بقى ابوس ايدك عايزه اشوفك لك عيال قبل ما موت".تفاعل محبيمع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات التي عبروا من خلالها عن حبهموتمنوا لها حياة سعيدة برفقة عائلتها خلال الفترة القادمة.الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني بعيدة عن الأضواء خلال الفترة الحالية، خاصةً وأنها أعلنت إنهاء تعاقدها مع CBC سفرة من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيه: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".وأنهت منشورها برسالة وجهتها للجمهور قالت فيها: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".يُذكر أنبدأت مشوارها الإعلامي مع برنامج"هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، وقدمت من خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح متخصصين وأحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، بالإضافة لاستضافة عدد من المشاهير لعل أبرزهم سمية الخشاب، ويذاع في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة CBC سفرة، ويعتبر الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.

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